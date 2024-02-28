Bitlis Eren Üniversitesi'nde 28 Şubat Üzerine Konferans Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi'nde 28 Şubat Üzerine Konferans Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi\'nde 28 Şubat Üzerine Konferans Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Türkiye'de yaşanan çeşitli darbeler ve 28 Şubat post modern darbesinin etkileri ele alındı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, değerler uğruna mücadele etmenin önemine vurgu yaparken, öğretim görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş ise gençlerin duruşuyla darbelere karşı verilen mücadelenin meyvelerini gösterdiğini belirtti.

28.02.2024 18:41  Güncelleme: 18:43
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ)'de "Bir Darbenin Anatomisi 28 Şubat Üzerine Mülahazalar" konulu konferans düzenlendi.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Türkiye'de tarih boyunca çeşitli darbelerin yaşandığını hatırlattı.

"Hayatta varlık sebebimiz olan değerlerimiz ve bunlar uğruna yapılacak olan mücadelelerin hepsi strateji gerektirir." diyen İzci, değerler uğruna her zaman mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

28 Şubat post modern darbesinde başörtülü öğrencilerin yaka paça üniversitelerden atıldığını hatırlatan İzci, "O öğrenciler her zaman inandıkları değerler uğruna mücadele edecekler, onlara inanmayanlar da her fırsatta kin ve nefretlerini kucaklar. 1924 anayasası sivil bir anayasa gibi gözükse de Anadolu coğrafyasında hakim olan değerlerde çok fazla kendine yer bulmayan bir anayasadır. 1961 ve ardından 1982 darbesi oldu. Bu coğrafyada darbelerin sonu gelmez oldu. Bu coğrafyada kendilerine yer bulmuş olanlar bunu cüret ve alışkanlık haline getirmişlerdi. Bunlara karşı verilen mücadele artık meyvelerini verdi. Sizler o mücadelenin meyvelerisiniz." diye konuştu.

Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş da " Sincan'da tanklar paletlerle indirilerek bu ülkenin düşünce dünyasına bir darbe indirdiler. Bin yıl süreceğini iddia ettiler. Fakat bin yıl sürmeyeceğini ve sürdürülemeyeceğini siz değerli gençler bugün duruşunuzla ortaya koydunuz." dedi.

Kaynak: AA

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