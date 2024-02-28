Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ)'de "Bir Darbenin Anatomisi 28 Şubat Üzerine Mülahazalar" konulu konferans düzenlendi.
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Türkiye'de tarih boyunca çeşitli darbelerin yaşandığını hatırlattı.
"Hayatta varlık sebebimiz olan değerlerimiz ve bunlar uğruna yapılacak olan mücadelelerin hepsi strateji gerektirir." diyen İzci, değerler uğruna her zaman mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.
28 Şubat post modern darbesinde başörtülü öğrencilerin yaka paça üniversitelerden atıldığını hatırlatan İzci, "O öğrenciler her zaman inandıkları değerler uğruna mücadele edecekler, onlara inanmayanlar da her fırsatta kin ve nefretlerini kucaklar. 1924 anayasası sivil bir anayasa gibi gözükse de Anadolu coğrafyasında hakim olan değerlerde çok fazla kendine yer bulmayan bir anayasadır. 1961 ve ardından 1982 darbesi oldu. Bu coğrafyada darbelerin sonu gelmez oldu. Bu coğrafyada kendilerine yer bulmuş olanlar bunu cüret ve alışkanlık haline getirmişlerdi. Bunlara karşı verilen mücadele artık meyvelerini verdi. Sizler o mücadelenin meyvelerisiniz." diye konuştu.
Öğretim Görevlisi Muhammed Zahid Kuldaş da " Sincan'da tanklar paletlerle indirilerek bu ülkenin düşünce dünyasına bir darbe indirdiler. Bin yıl süreceğini iddia ettiler. Fakat bin yıl sürmeyeceğini ve sürdürülemeyeceğini siz değerli gençler bugün duruşunuzla ortaya koydunuz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis Eren Üniversitesi'nde 28 Şubat Üzerine Konferans Düzenlendi - Son Dakika
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna'ya barış çağrısında bulundu. Erdoğan, "Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya 8 dakika içinde cevap verdi. Rakibine videolu bir paylaşımla yanıt veren sarı-kırmzızılılar, paylaşıma Dursun Özbek'in dün söylemiş olduğu "Google'a, 'Ananas', 'Tesbih', 'Şike, 'Halı sahada dostluk' maçları yazın. Bakın karşınıza ne çıkıyor. Hiç boşuna uğraşmayın çünkü içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez" notunu da düştü.
Geçtiğimiz aylarda bir pavyonda çekilen görüntüleriyle adından söz ettiren ve videosuyla sosyal medyada viral olan Ukraynalı kadın, sosyal medya hesabından bebek beklediğini duyurdu.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı açıklamalarından dolayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, katıldığı toplantıda bir gazetecinin, ''Seçilmeniz halinde belediyenin sosyal tesislerinde içkiyi (alkolü) yasaklamayı düşünüyor musunuz? Yaşam tarzına müdahale olacak mı?'' sorusuna net yanıt verdi. Hamza Dağ, ''Benim cevabım çok net. Ben büyükşehir belediye başkanlığına talibim, il müftülüğüne talip değilim.'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in dün yaptığı sert açıklamalarına aynı şekilde yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır" ifadeleri yer aldı.
Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızıların Youtube kanalına konuk oldu. Aktürkoğlu, Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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