Güroymak'ta Sel Felaketi: Hasar Tespiti Başladı - Son Dakika
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Güroymak'ta Sel Felaketi: Hasar Tespiti Başladı

Güroymak\'ta Sel Felaketi: Hasar Tespiti Başladı

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde meydana gelen sel felaketi sonucunda birçok ev hasar gördü. AFAD ekipleri ve ilgili kurumlar, hasar tespit çalışmalarına başladı. Köy sakinleri, mağduriyetlerinin giderilmesi için devletten yardım talep etti.

07.09.2024 14:16
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde selden zarar gören Oduncular köyünde hasar tespit çalışması başlatıldı.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle taşkınların yaşandığı Oduncular köyünde, birçok evde hasar oluştu, bazı evleri su bastı.

AFAD ekiplerince 8 çadırın kurulduğu köyde, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Tarım ve Orman müdürlükleri ile Defterdarlık ekipleri hasar tespit çalışması başlattı.

Oduncular köyü muhtarı Mehmet Sani Gökmen, AA muhabirine, dün köyde selin meydana geldiğini söyledi.

Köydeki birçok ailenin mağdur oludğunu, evleri su bastığını anlatan Gökmen, şöyle konuştu:

"Eşyalar zarar gördü. Devletimizden köyümüze istinat kanalı yapılmasını istiyoruz. Dün ekiplere haber verdik ve kısa sürede yardımımıza geldiler. Tehlikenin önüne geçtik. İş makineleriyle müdahale ederek daha fazla zararın önüne geçtiler. Her yağışta aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesi için köyün üst kısmına istinat kanalı yapılması lazım."

Selde 10 evin kullanılamaz hale geldiğini belirten Gökmen, mağdur olan aileler için AFAD'ın çadır kurduğunu kaydetti.

Köye gelen ekiplerin hasar tespit çalışması da başlattığını bildiren Gökmen, zor günlerinde yanlarında olan kurumlara teşekkür etti.

Köylülerden Yakup Baykara ise "Köyümüzde sel meydana geldi ve evlerimiz su altında kaldı. Birçok aile mağdur oldu. Kiminin evi, kiminin çeyizi, buğdayı, samanı ve eşyaları gitti. Bu mağduriyetin giderilmesi için de devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. İçme suyu hatlarımız da zarar gördü. Buna çözüm bulunmasını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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