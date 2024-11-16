Bitlis'te 2 Gün Gösteri Yasağı

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Bitlis Valiliği, il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ile etkinliklerin, 2 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri etkinliklerin düzenlendiği belirtildi.

Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, il genelinde izinsiz gösteri yürüyüşü, protesto eylemi, oturma eylemi ve şiddet içerikli sokak eylemlerinin meydana gelebileceğinin, bu eylem ve etkinlikler nedeniyle kamu düzeni ve güvenliğinin tehlikeye düşebileceğinin, toplumun bir kesiminin "sinir uçları" olarak tabir edilen hassas noktalarına aşağılayıcı ifadelerde bulunularak toplumsal çatışmanın çıkarılmak istenebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bitlis'in coğrafi sınırları içinde Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantılarının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine, basın açıklaması, oturma eylemi, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin ise İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği 16-17 Kasım tarihleri arasında 2 gün süreyle yasaklandığı aktarıldı.

İlçelerden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak Bitlis güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konulara ilişkin kanuna aykırı eylemlere katılımın sağlanmasının önlenmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, "Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel kişi ve gurupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişleri, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışları 16-17 Kasım tarihleri arasında yasaklanmıştır." denildi.