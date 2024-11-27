(ANKARA) - Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis merkezde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 05.50'de Bitlis merkezde meydana gelen depremin 8.7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te 4.3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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