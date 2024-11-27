Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Bitlis'in merkez ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirildi.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8,71 kilometre olarak kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te 4,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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