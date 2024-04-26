Bitlis'te arama kurtarma eğitimi alan 37 kişiye sertifikaları verildi - Son Dakika
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Bitlis'te arama kurtarma eğitimi alan 37 kişiye sertifikaları verildi

Bitlis\'te arama kurtarma eğitimi alan 37 kişiye sertifikaları verildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde AFAD İl Müdürlüğü ve Yukarı Deniz Derneği tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayan 37 gönüllüye sertifika programı düzenlendi. Kaymakam İsmail Demir, eğitimlerin önemine vurgu yaparak, afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ise arama kurtarma ekiplerinin depremlerden sel felaketlerine, kaza anlarından çeşitli afetlere kadar vatandaşların yardımına koştuğunu ifade etti. Programda konuşan Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ise geçmişteki görevlerinden örnekler vererek, ekiplerin başarısını vurguladı. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlara sertifikaları teslim edildi.

26.04.2024 17:13
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde arama kurtarma eğitimi alan 37 kişiye sertifikaları verildi.

AFAD İl Müdürlüğü ve Yukarı Deniz Derneği tarafından verilen arama ve kurtarma eğitimlerini başarıyla bitiren 37 gönüllü için sertifika programı düzenlendi.

Dalış Okulunda yapılan programda konuşan Kaymakam İsmail Demir, arama ve kurtarma eğitimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Afetlere karşı her zaman hazır olunması gerektiğini belirten Demir, sertifika alanları tebrik etti.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da arama kurtarma ekiplerinin sadece depremlerde değil, sel felaketlerinde, kaza anlarında ve çeşitli afetlerde vatandaşların imdadına koştuğunu belirtti.

6 Şubat depremlerinde görev aldıklarını ifade eden Yukarı Deniz Derneği Başkanı Cumali Birol ise "Adıyaman ilimizde görev aldım. Orada 5 kişilik ekiple 7 vatandaşımızı sağ olmak üzere 24 kişiyi enkaz altından çıkardık." dedi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifikaları teslim edildi.

Kaynak: AA

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