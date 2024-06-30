Bitlis\'te çaya giren genç hayatını kaybetti

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BİTLİS'in Destumi köyünde serinlemek için çaya giren Fırat Gümüşbağ(22), hayatını kaybetti. Gümaşbağ'ın cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Destumi köyü yakınlarındaki Bitlis- Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Tanrıyar Karakolu yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Destumi Çayı'na giren Fırat Gümüşbağ, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Bitlis ve Siirt illerinden AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ile çevredekiler, Gümüşbağ'ı bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Gümüşbağ'ın cansız bedeni, sudan çıkartıldı. Gümüşbağ'ın cansız bedeni Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.