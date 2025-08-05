Bitlis\'te Cenaze Töreni

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, İl Genel Meclis Başkanı Ali Akın için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmeye göre, bir süredir Ankara'da tedavi gören Akın, hayatını kaybetti

Akın'ın cenazesi Mutki ilçesinde defnedildi.

Cenaze törenine katılan Vali Karaya, acılı aileye başsağlığı diledi.

Törene, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve kurum amirleri katıldı.