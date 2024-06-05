Bitlis\'te dolandırıcılık olayına karışan 3 şüpheli Burdur\'da yakalandı

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Bitlis'te dolandırıcılık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, Burdur'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bitlis'teki dolandırıcılık olayının zanlıları M.A. (50), M.Ö.A. (29) ve D.A'nın (21) kentte olduklarını tespit etti.

Şüpheliler, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kaldıkları evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Evdeki aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 tam, 14 yarım, 29 çeyrek, 4 ata ve 5 gram altın, 15 bin lira, 1710 avro, 669 dolar, 665 pound, 230 riyal, altın olduğu belirlenen 20 yüzük, 2 zincir, 5 kolye ve 8 bileklik ile dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerin ardından Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.