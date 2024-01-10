Bitlis\'te düzensiz göçmen operasyonu: 24 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak'ta göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda kent merkezindeki kırsal mahallelerde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör işlemleri sonrası tutuklandı.