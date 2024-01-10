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Bitlis'te düzensiz göçmen operasyonu: 24 göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Bitlis'te düzensiz göçmen operasyonu: 24 göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Bitlis'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan düzensiz göçmenler Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör tutuklandı.

Bitlis\'te düzensiz göçmen operasyonu: 24 göçmen ile 2 organizatör yakalandı
10.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 11:01
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BİTLİS'te jandarmanın düzenlediği operasyonda 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Ocak'ta göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda kent merkezindeki kırsal mahallelerde Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Düzensiz göçmenler Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 organizatör işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te düzensiz göçmen operasyonu: 24 göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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