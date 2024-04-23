Bitlis\'te Jandarma Birliklerinde Öğrencilerle Etkinlikler Düzenlendi

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Bitlis'te jandarma birliklerinde misafir edilen öğrenciler, askerlerle marş okudu, gösterileri izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Jandarma ekiplerince Tatvan Sahil Anaokulundan alınan öğrenciler, servislerle Tatvan Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığına götürüldü.

Eğitimli köpeklerin gösterilerini izleyen öğrenciler, Jandarma Özel Harekat personeliyle marş okudu, birliği gezdi.

Askerlerin ikramda bulunduğu öğrenciler, asker ağabeyleriyle mutlu bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Merkeze bağlı Konuksayar Köyü İlkokulu öğrencileri de İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, temsili olarak makamını devrettiği öğrencilerle yakından ilgilendi.

Askeri birliklerin kullandığı teçhizatlar hakkında bilgilendirilen öğrenciler, düzenlenen etkinliklerin ardından Tuğgeneral Subaşı ve askerlerle fotoğraf çektirdi.