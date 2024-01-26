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Bitlis'te etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Bitlis'te etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar trafikte kontrollü ilerlerken, Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bitlis Belediyesi ise ana yollarda ve ara sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis\'te etkili kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
26.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:03
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Bitlis'te etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan kentte, araçlar trafikte kontrollü ilerleyebildi.

Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, kentin belirli noktalarında uygulama yaparak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bitlis Belediyesi, şehri etkisi altına alan kar nedeniyle ana yollarda ve ara sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışması yürüttü.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Ekiplerimiz yoğun şekilde devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA
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