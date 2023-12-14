 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te Karate Antrenörü 100 Kız Sporcuya Öğretti - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te Karate Antrenörü 100 Kız Sporcuya Öğretti

Bitlis'te görev yapan karate antrenörü ve Milli Takım Teknik Kurul Üyesi Ayşe Meryem Yazar, 1,5 yılda 100 kız sporcusuna karate öğretti. Yazar, öğrencilerin müsabakalarda daha iyi derece elde etmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, kentte özellikle kız çocuklarının karatede ilerlemesini sağlayarak ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmalarını hedefliyor.

Bitlis\'te Karate Antrenörü 100 Kız Sporcuya Öğretti
14.12.2023 - 18:45,
Abone Ol

Bitlis'te görev yapan karate antrenörü ve Milli Takım Teknik Kurul Üyesi Ayşe Meryem Yazar, 1,5 yılda 100 kız sporcusuna karate öğretti.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenör Yazar, öğrencilerin müsabakalarda daha iyi derece elde etmesi için mücadele ediyor.

Şu ana kadar birçok sporcunun yetişmesine katkı sunan Yazar, kentte özellikle kız çocuklarının karatede ilerlemesini sağlayarak ulusal ve uluslararası yaışmalara katılmalarını sağlamak istediğini söyledi.

Eğitim verdiği sporcuların kentteki ilk karateci kızlar olduğunu ifade eden Yazar, şöyle konuştu:

"Ben de buradaki karateci kız çocuklarımız gibi küçük yaşlarda bu işe başladım. En büyük destekçim babam ve ailem oldu. İnandığım yolda devam ettim. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ilklerine imza atabilmiş bir kadın antrenörüm. Bununla da gurur duyuyorum. Bitlis'e gelişimle inanılmaz potansiyel yakaladık. Diyarbakır'da benim sporculuk dönemimde hiç kız sporcu yoktu ve takım arkadaşlarım hep erkeklerden oluşuyordu. Bir süre sonra benim ilerlediğim yoldan diğer kızlarımız geldi."

12 yaşında Anadolu Yıldızlar Ligi'nde birinci olan Zeynep Altıntaş ise karatenin güzel bir spor olduğu belirterek, "Gücüm olduğunu düşündüğüm için bu sporu seçtim. Daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Milli sporcu olmayı çok istiyorum. Ailem her zaman destek verdi. Aileme ve hocama çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milli Takım, Bitlis, Spor, Diyarbakır, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Karate Antrenörü 100 Kız Sporcuya Öğretti - Son Dakika


18:27
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
18:23
Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54
Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54
Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21
Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15
Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08
Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret

Son Dakika
18:27 Saadet Partili Hasan Bitmez'in cenaze töreninde Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yan yana saf tuttu
18:23 Dursun Özbek, TFF hakkında sorulan soruyu kabul etmeyip bir de sert çıktı
17:54 Bilal Erdoğan ve TÜRGEV'in Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davaları reddedildi
17:54 Savcının odasından atarlı paylaşım yapan Avukat Tekışık'ın lüks tutkusu dikkat çekti
17:21 Palamut tezgahlarda yerini aldı: Tanesi 200 lira
17:15 Fenerbahçe Beko'da Jasikevicius dönemi
17:08 Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller
16:46 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a ziyaret
16:29 TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti
16:02 AK Parti ve MHP'nin yerel seçimlerde 3 il için yol haritası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 18:52:43. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Karate Antrenörü 100 Kız Sporcuya Öğretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement