Bitlis\'te Karate Antrenörü 100 Kız Sporcuya Öğretti

Bitlis'te görev yapan karate antrenörü ve Milli Takım Teknik Kurul Üyesi Ayşe Meryem Yazar, 1,5 yılda 100 kız sporcusuna karate öğretti.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenör Yazar, öğrencilerin müsabakalarda daha iyi derece elde etmesi için mücadele ediyor.

Şu ana kadar birçok sporcunun yetişmesine katkı sunan Yazar, kentte özellikle kız çocuklarının karatede ilerlemesini sağlayarak ulusal ve uluslararası yaışmalara katılmalarını sağlamak istediğini söyledi.

Eğitim verdiği sporcuların kentteki ilk karateci kızlar olduğunu ifade eden Yazar, şöyle konuştu:

"Ben de buradaki karateci kız çocuklarımız gibi küçük yaşlarda bu işe başladım. En büyük destekçim babam ve ailem oldu. İnandığım yolda devam ettim. Bugün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ilklerine imza atabilmiş bir kadın antrenörüm. Bununla da gurur duyuyorum. Bitlis'e gelişimle inanılmaz potansiyel yakaladık. Diyarbakır'da benim sporculuk dönemimde hiç kız sporcu yoktu ve takım arkadaşlarım hep erkeklerden oluşuyordu. Bir süre sonra benim ilerlediğim yoldan diğer kızlarımız geldi."

12 yaşında Anadolu Yıldızlar Ligi'nde birinci olan Zeynep Altıntaş ise karatenin güzel bir spor olduğu belirterek, "Gücüm olduğunu düşündüğüm için bu sporu seçtim. Daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum. Milli sporcu olmayı çok istiyorum. Ailem her zaman destek verdi. Aileme ve hocama çok teşekkür ediyorum." dedi.