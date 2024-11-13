Bitlis'te meyve yüklü kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu baba öldü, oğlu yaralandı.
AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Baykan kara yolunun Narlıdere köyü mevkisinde, M.Ç. yönetimindeki meyve yüklü kamyonet şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, baba M.Ç. hayatını kaybetti, araçta sıkışan oğlu T.Ç. yaralandı.
AFAD ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Kaza: Baba Öldü, Oğul Yaralandı - Son Dakika
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