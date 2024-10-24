Bitlis'te PÖH Tatbikatları

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Bitlis'te Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, kentte yaşanabilecek olaylara en hızlı ve en doğru şekilde müdahale edebilmek için gerçeği aratmayan tatbikatlar gerçekleştiriyor, eğitimlere katılıyor.

Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta terörle mücadele olmak üzere her türlü yasa dışı olaya karşı görev alan PÖH timleri, her şartta göreve hazır olmak için çaba gösteriyor.

Fiziksel ve psikolojik yeterliliği korumak ve geliştirmek amacıyla meskun mahal, kırsal alan, kesin nişancılık, kaçırma ve rehine kurtarma gibi bir çok alanda eğitimlere katılan, tatbikatlar yapan özel harekat polisleri, gelişen teknolojiyi de takip ederek kendilerini yeniliyor.

Bu kapsamda, her türlü ulaşım araçlarında kaçırma ve rehin alma olaylarına hazırlıklı olmak amacıyla diğer birimlerin de desteğiyle tatbikat düzenlendi.

Tatbikatta, senaryo gereği, kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan otobüste rehin alınanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bitlis çevre yolunda zırhlı araçlarla durdurulan otobüste rehin alınan yolcuların serbest bırakılması için alanında uzman müzakerecinin çabalarının sonuç vermemesi üzerine, araca operasyon düzenlendi.

Silahlı saldırganı etkisiz hale getiren PÖH timleri, kurtarılan vatandaşların sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmelerini sağladı.

Gerçeğini aratmayan tatbikata, 112 Acil Sağlık ve Bitlis Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürü, AA muhabirine, PÖH timlerinin, Emniyet Genel Müdürlüğünün "çelik bileği" olduğunu söyledi.

PÖH timlerinin, her türlü ulaşım araçlarında yaşanabilecek kaçırma ve rehin alma olaylarına karşı kurtarma operasyonu düzenleyebilecek bilgi, beceri, donanım ve yetkiye sahip olduğunu belirten Şube Müdürü, şunları kaydetti:

"Timlerimiz, yıl boyunca yapılan eğitimlerin uygulanması noktasında bugün kara ulaşım araçlarına yönelik gerçekleştirilen tatbikat planını başarıyla sonuçlandırmıştır. Polis Özel Harekat, yasalar çerçevesinde başkanlığımızın direktifleri, İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ortaç Şekeroğlu'nun talimatları doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de suç ve şer odaklarının korkulu rüyası olmaya devam edecektir."