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Bitlis'te Silah Kazasında Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen Toprağa Verildi - Son Dakika
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Bitlis'te Silah Kazasında Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİBitlis'te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in (29) cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi.

Bitlis\'te Silah Kazasında Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen Toprağa Verildi
15.12.2023 - 17:47,
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TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'te görev yaptığı birlikte silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen'in (29) cenazesi, memleketi Adana'ya getirildi. Bekar olduğu belirtilen şehit Yetişen için Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta zorlanan şehidin yakınlarını, protokol üyeleri teselli etti. Namazın ardından şehidin cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Can ÇELİK-Yusuf KANTARLI/ADANA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bitlis'te Silah Kazasında Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Fatih Yetişen Toprağa Verildi - Son Dakika
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