Bitlis\'te Terör Propagandası Operasyonu

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BİTLİS'te sosyal medyadan terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşım yapan kişilere yönelik operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütünü destekleyici ve övücü paylaşımlar yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı. Dün, Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat ve Hizan ilçelerindeki 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tüfek,1 yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.