"Bitlis'ten Gazze'ye Bir Nefes" programı düzenlendi

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Bitlis'te Gazze'ye destek vermek amacıyla "Bitlis'ten Gazze'ye Bir Nefes" programı gerçekleştirildi.

Bitlis Eren Üniversitesi Konferans Salonu'nda Gazze'ye Destek Platformunca düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ahmet Karakaya, yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumun insanlığın sinesinde derin bir yer açtığını söyledi.

On binlerce çocuk, kadın ve sivilin dünyanın gözleri önünde katledildiğini vurgulayan Karakaya, "Yapmamız gereken çok şey var. Teknoloji, ekonomi, askeri ve zihinsel olarak hazırlıklı ve teşkilatlı olmazsanız her türlü zulüm kapınızı çalabilir. Bu çerçevede gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Sevgili gençler, hiçbir zaman emperyalizmin renkli dünyasına kanmayın." dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da "Dünyada ümmetin umudu olarak bakılan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan haricinde bu konu hakkında sesini yükselten başka kimse olmadı. Orada bir katliam var. Çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Zulüm var ama dünyanın sesi çıkmıyor." diye konuştu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da İsrail'in bu zulmü karşısında her zaman birlik olunması ve farkındalık oluşturulması gerektiğini söyledi.

Elmastaş, "Bu tarz faaliyetler inşallah farkındalığı arttıracak ve İsrail'in emellerine kavuşmasını engelleyecektir." ifadesini kullandı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.