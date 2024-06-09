Bitlis-Van kara yolunda otobüs-kamyon çarpışması: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika
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Bitlis-Van kara yolunda otobüs-kamyon çarpışması: 2 ölü, 17 yaralı

Bitlis-Van kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı.

09.06.2024 18:08
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Bitlis- Van kara yolunda yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin otobüsün yedek şoförü Kenan Abi ile yolcu Halim Zorlu olduğu öğrenildi. Kazanın, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 65 NK 024 plakalı yolcu otobüsünün, karşı yönden gelen 01 FY 536 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi. Kazada yaralanan 4'ü ağır 30 kişiden 17'si Bitlis Devlet Hastanesi'nde, 12'si ise Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ndeki tedavi görüyor. Kazada hafif yaralanan 1 kişi ise ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, beraberindeki Tuşba Belediye Eş Başkanı Ümit Keser ve partililer ile Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret edip 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis-Van kara yolunda otobüs-kamyon çarpışması: 2 ölü, 17 yaralı - Son Dakika

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