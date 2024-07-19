Bitlis ve Muş'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi

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Bitlis ve Muş'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Bitlis Ulu Cami bahçesinde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Etkinliğe Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve vakıf personelleri katıldı.

Muş

Muş'ta muharrem ayı kapsamında aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Çağlayan Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte, 400 kişiye aşure ikram edildi.

Etkinliğe katılan Şube Müdürü Halis Başaran, tüm illerde olduğu gibi Muş'ta da aşure etkinliği yaptıklarını belirtti.