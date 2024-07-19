Bitlis ve Muş'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi - Son Dakika
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Bitlis ve Muş'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi

Bitlis ve Muş'ta muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, toplamda 900 kişiye aşure dağıtıldı. Bitlis Ulu Cami bahçesinde kurulan stantlarda 500 kişiye aşure ikram edilirken, Muş'ta ise Çağlayan Camisi avlusunda 400 kişiye aşure ikram edildi. Etkinliklere Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve vakıf personelleri katıldı.

19.07.2024 15:05
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Bitlis ve Muş'ta muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda Bitlis Ulu Cami bahçesinde kurulan stantlarda, cuma namazı sonrası 500 kişiye aşure dağıtıldı.

Etkinliğe Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ve vakıf personelleri katıldı.

Muş

Muş'ta muharrem ayı kapsamında aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Çağlayan Camisi avlusunda düzenlenen etkinlikte, 400 kişiye aşure ikram edildi.

Etkinliğe katılan Şube Müdürü Halis Başaran, tüm illerde olduğu gibi Muş'ta da aşure etkinliği yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis ve Muş'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis ve Muş'ta Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure İkram Edildi - Son Dakika
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