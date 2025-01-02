Blinken ve Barrot'tan Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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Blinken ve Barrot'tan Suriye Görüşmesi

ABD ve Fransa bakanları, Suriye'deki gelişmeleri ve insan haklarını ele aldı.

02.01.2025 13:20
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller'ın görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya göre ikili, Suriye'deki son gelişmeleri, Suriye halkının daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatını yakalamasına yardımcı olmanın yollarıyla istikrarsızlık riskini sınırlandırmanın yanı sıra kapsayıcı geçiş sürecinin zorunluluğunu ele aldı.

Blinken, Suriye'deki tüm grupların insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka riayet etmesi ve azınlık grupları da dahil sivilleri korumak için tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Esed rejimi döneminde haksız yere gözaltına alınanların ve kayıpların bulunması için uluslararası destek çağrısı yapan Blinken, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine devam eden yardımı da dahil Fransa'nın Lübnan'ı desteklemedeki rolünü övdü.

Blinken, ayrıca Lübnan halkına kurumlarını yeniden inşa ve cumhurbaşkanı seçimleri yoluyla liderliklerini yeniden tesis etmeleri için yardımcı olacak koordineli yaklaşımın önemini yineledi.

Kaynak: AA

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