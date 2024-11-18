BM: 109 Yardım Konvoyu Yağmalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM: 109 Yardım Konvoyu Yağmalandı

İsrailli yetkililerin rota değişikliği sonrası 109 yardım konvoyu Gazze'de yağmalandı.

18.11.2024 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin son anda yardım konvoyunun sevkiyatını öne alması ve rotasını değiştirmesinin ardından, 109 yardım konvoyunun yağmalandığını bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Normalde 17 Kasım'da planlanan sevkiyatın İsrailli yetkililer tarafından son anda 16 Kasım'a alındığını aktaran Dujarric, "Yardım konvoyları, İsrail tarafından farklı, bilinmeyen ve alışkın olunmayan bir yola yönlendirildi." dedi.

Dünya Gıda Örgütü'ne ait 109 yardım konvoyunun Gazze'de yağmalandığını, sadece 11 konvoyun depolara ulaşabildiğini bildiren Dujarric, "Tüm yardım sevkiyatının güvenli ve özgürce yapılmasına yönelik çağrılarımıza rağmen bu olay gerçekleşti. Çağrılarımız duymazdan geliniyor." ifadesini kullandı.

Dujarric, olayın açık bir şekilde Gazze'ye yardım sevkiyatına ilişkin sıkıntıları ortaya koyduğunu belirterek, güvenlik sorunlarının giderilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yardım konvoylarının sevkiyatı için İsrailli yetkililerle çalışmak zorunda olduklarına işaret eden Dujarric, konvoylara ilave korunma hizmeti bulunmadığını dile getirdi.

Stephane Dujarric, "Bizim için en iyi koruma toplumdan gelir. Her gün yeterli yardımın geleceğinden emin olan insanlar bize en iyi korumayı sağlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: 109 Yardım Konvoyu Yağmalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 23:19:28. #1.11#
SON DAKİKA: BM: 109 Yardım Konvoyu Yağmalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.