BM Çevre Programı Başkanı, plastik kirliliğiyle ilgili uluslararası antlaşmada ilerleme çağrısı yapıyor

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OTTAWA, 24 Nisan (Xinhua) -- Kanada'nın başkenti Ottawa'da Hükümetlerarası Müzakere Komitesi'nin (INC-4) dördüncü oturumunun önünde kurulan bir sanat enstalasyonu önünde pankart tutan bir kişi, 23 Nisan 2024.

Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) Başkanı, Salı günü yaptığı açıklamada, plastik kirliliğini ortadan kaldırmaya yönelik yasal bağlayıcılığa sahip uluslararası antlaşmaya yönelik yeni müzakere turunda anlamlı bir ilerleme kaydedilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetlerarası Müzakere Komitesi'nin (INC-4) dördüncü oturumu, BM etkinliği olarak, 2024 yılı sonuna kadar plastik kirliliğine ilişkin küresel anlaşmanın geliştirilmesini ilerletmek amacıyla 23 Nisan ile 29 Nisan tarihleri arasında Ottawa'da gerçekleştiriliyor. (Fotoğraf: Min Chen/Xinhua)