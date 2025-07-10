BM'den ABD'nin Yaptırımlarına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınayarak, insan hakları hukukuna karşı yapılan bu saygısızlık karşısında sessiz kalmanın bir seçenek olmadığını bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sadece bir insan hakları uzmanına yaptırım değil BM'nin bütün sistem, değer, adalet ve hukukun üstünlüğü olgularına saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Albanese, yıldırma ve kişisel saldırılar (aile üyelerine yönelik olanlar da dahil) gibi zorlu koşullarla karşı karşıya kalmasına rağmen Özel Prosedürler'in gerektirdiği kurallara göre hareket etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Albanese'nin, İsrail'in uluslararası insan hakları hukukuna aykırı davrandığına ilişkin belgelemelerinin ABD tarafından yaptırım değil destek alması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Francesca Albanese'yi gerçeği söyleme cesareti gösterdiği için alkışlıyor ve onunla dayanışma içerisinde olduğumuzu bildiriyoruz." denildi.

Yaptırımların Albanese'yi ve diğer insan hakları uzmanlarını susturamayacağı kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hukukuna karşı bu kadar açık bir saygısızlık ve aşağılama karşısında sessiz kalmak bir seçenek değil. İnsan hakları ekosisteminin devam eden erozyonu artık göz ardı edilemez." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Albanese'ye yaptırım uygulama kararı şiddetle kınandı.

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

ABD, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Francesca Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek, Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.