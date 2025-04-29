BM'den Gazze'deki İnsani Felakete Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Gazze'deki İnsani Felakete Tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Gazze'deki saldırılara karşı insani felaketi önleme çağrısı yaptı.

29.04.2025 19:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'de yaşanan insani felaketi önleme çağrısında bulundu.

Türk, Gazze'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Dünyaya Gazze'de tam bir insani felaketin yaşanmasını önleme çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanan ???????Türk, İsrail saldırılarının barınaklar ve sağlık tesislerinde bulunanlar dahil sivilleri öldürmeye devam ettiğini belirtti.

Türk, "Hayatta kalmak için gerekli yardımlar 9 haftadır abluka altında. Bu insani felaketin daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşmasını engellemek için uluslararası alanda ortak çabalar sarf edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye gıda, yakıt ve diğer hayat kurtarıcı yardımların girişini engellediğini hatırlatan Türk, sivil halkın aç bırakılmasının bir savaş yöntemi olarak kullanılmasının ve her türlü toplu cezalandırmanın bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

Türk, İsrail'in Refah kentini yeni bir "insani bölge" ilan etme planına göre, Filistinlilerin gıda ve insani yardım alabilmeleri için oraya taşınmaları gerekeceğini kaydederek, böyle bir planın, Gazze'nin büyük bir bölümünün ve kolayca hareket edemeyenlerin gıdasız kalmaya zorlanması anlamına geleceğine dikkati çekti.

İsrail'in, Gazze'de Filistinli sivillerin sığındığı yerlere saldırmaya devam ettiğini vurgulayan Türk, "BM İnsan Hakları Ofisi, 18 Mart ile 27 Nisan'da konutlara 259 saldırı ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına 99 saldırı düzenledi. Saldırıların çoğu, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere ölümle sonuçlandı. Çatışmalara doğrudan katılmayan sivillere karşı kasıtlı olarak saldırılar düzenlemek, bir savaş suçu teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Türk, üçüncü ülkelerin, bu tür davranışların derhal durdurulmasını sağlamak için uluslararası hukuk uyarınca açık yükümlülüklere sahip olduğuna ve buna göre hareket etmeleri gerektiğine de işaret etti.

BM Komiseri Türk, "Öte yandan, kim tarafından işlenirse işlensin, uluslararası hukuk uyarınca tüm suç failleri aranmalı ve adalete teslim edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 273 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 864 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Gazze'deki İnsani Felakete Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:26:57. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den Gazze'deki İnsani Felakete Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.