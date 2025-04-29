BM'den Gazze'deki İnsani Felakete Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'de yaşanan insani felaketi önleme çağrısında bulundu.

Türk, Gazze'de yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Dünyaya Gazze'de tam bir insani felaketin yaşanmasını önleme çağrısında bulunuyorum." ifadesini kullanan ???????Türk, İsrail saldırılarının barınaklar ve sağlık tesislerinde bulunanlar dahil sivilleri öldürmeye devam ettiğini belirtti.

Türk, "Hayatta kalmak için gerekli yardımlar 9 haftadır abluka altında. Bu insani felaketin daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşmasını engellemek için uluslararası alanda ortak çabalar sarf edilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana Gazze'ye gıda, yakıt ve diğer hayat kurtarıcı yardımların girişini engellediğini hatırlatan Türk, sivil halkın aç bırakılmasının bir savaş yöntemi olarak kullanılmasının ve her türlü toplu cezalandırmanın bir savaş suçu olduğunu vurguladı.

Türk, İsrail'in Refah kentini yeni bir "insani bölge" ilan etme planına göre, Filistinlilerin gıda ve insani yardım alabilmeleri için oraya taşınmaları gerekeceğini kaydederek, böyle bir planın, Gazze'nin büyük bir bölümünün ve kolayca hareket edemeyenlerin gıdasız kalmaya zorlanması anlamına geleceğine dikkati çekti.

İsrail'in, Gazze'de Filistinli sivillerin sığındığı yerlere saldırmaya devam ettiğini vurgulayan Türk, "BM İnsan Hakları Ofisi, 18 Mart ile 27 Nisan'da konutlara 259 saldırı ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına 99 saldırı düzenledi. Saldırıların çoğu, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere ölümle sonuçlandı. Çatışmalara doğrudan katılmayan sivillere karşı kasıtlı olarak saldırılar düzenlemek, bir savaş suçu teşkil edecek." ifadelerini kullandı.

Türk, üçüncü ülkelerin, bu tür davranışların derhal durdurulmasını sağlamak için uluslararası hukuk uyarınca açık yükümlülüklere sahip olduğuna ve buna göre hareket etmeleri gerektiğine de işaret etti.

BM Komiseri Türk, "Öte yandan, kim tarafından işlenirse işlensin, uluslararası hukuk uyarınca tüm suç failleri aranmalı ve adalete teslim edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 273 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 864 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.