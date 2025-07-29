BM'den Gazze'ye Acil Gıda Yardımı Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'ne yapılan gıda yardımlarında acilen büyük miktarlarda artış yapılması gerektiğini bildirdi.

WFP'nin sosyal medya platformu X'teki hesabından, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de insani krize dönüşen açlığa ilişkin yazılı ve görüntülü paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gıdanın, Gazze'nin her yerindeki aç insanlara ulaşması için yardımlarda büyük çaplı artışa acilen ihtiyaç duyulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de açlığın hızla yayıldığı hatırlatılan paylaşımda, WFP'nin tüm halkın 3 aylık ihtiyacının karşılanmasına yetecek kadar gıda stoku bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, yardım taşıyan konvoyların sınırdan daha fazla ve geciktirilmeden geçmesine izin verilmesi çağrısı yapılarak bunun ateşkesin sağlanmasıyla mümkün olduğu ifade edildi.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.