BM'den İsrail'e Sert Çağrı - Son Dakika
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BM'den İsrail'e Sert Çağrı

14.06.2025 16:45
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Çin, BM toplantısında İsrail'in İran'daki askeri operasyonlarını derhal durdurmasını istedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'i İran'daki maceracı askeri operasyonlarına derhal son vermeye çağırdı.

İsrail'in cuma günü erken saatlerde İran'daki çeşitli hedeflere düzenlediği büyük ölçekli saldırılarda, İran'ın nükleer tesislerinin hasar gördüğü ve çok sayıda can kaybı yaşandığı bildirildi.

BM Güvenlik Konseyi'nde cuma günü düzenlenen acil toplantısında konuşan Fu, İsrail'in, İran'ın egemenliğini, güvenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden eylemlerini kınadıklarını söyledi.

Gerilimin tırmandırılmasına ve çatışmaların yayılmasına karşı olduklarını vurgulayan Fu, İsrail'in operasyonunun potansiyel olarak ağır sonuçlarından derin endişe duyduklarını ifade etti.

Fu, "Bölgede gerginliğin hızla tırmanması kimsenin çıkarına değildir. İsrail'i derhal her türlü maceracı askeri eylemlerine son vermeye ve gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

Fu, ilgili tarafları BM Antlaşması'na ve uluslararası hukuka riayet etmeye, anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye ve bölgesel barış ile istikrarı ortaklaşa korumaya çağırdı.

Mevcut gelişmelerin İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik görüşmeleri olumsuz etkileyebileceği endişesini dile getiren Fu, İran nükleer meselesinin diyalog ve müzakereler yoluyla barışçıl bir çözüme kavuşturulmasından yana olduklarını ve barışçıl amaçlarla kullanılan nükleer tesislere yönelik güç kullanımına, yasadışı tek taraflı yaptırımlara ve silahlı saldırılara karşı olduklarını belirtti.

Fu, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olan İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına tam olarak saygı duyulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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