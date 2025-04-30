BM'den İsrail'e Suriye Üzerine Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, bunların durdurulması çağrısında bulundu.

Pedersen, Suriye'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suriye'de özellikle Şam'ın banliyöleri ve Humus'ta kabul edilemez şiddetten derin endişe duyduklarını bildiren Pedersen, siviller ve güvenlik personeli arasında da kayıplar ile son derece kırılgan bir durumun daha da tırmanma potansiyeli karşısındaki raporlar üzerine tedirgin olduklarının altını çizdi.

Pedersen, "İsrail saldırıları hakkındaki raporlar karşısında da endişe duyuyoruz. Bu saldırılar durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Sivillerin korunması ve sükuneti sağlamanın yanı sıra toplumsal gerginliklerin kışkırtılmasını önlemek için acil önlemler alınması çağrısında bulunan Pedersen, bu konuda devam eden çabaları not ettiğine ve desteklediğine işaret etti.

Pedersen, "Sivillerin kışkırtılmasından ve öldürülmesinden sorumlu olanların hesap vermesini talep ediyoruz. Suriye'nin egemenliğine tam saygı gösterilmesini talep ediyoruz. İlerlemenin gerçek bir katılım ve güven inşası ile anlamlı bir diyalog ve uzlaşma gerektirdiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail, sabah saatlerinde Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurmuştu.

Suriye İçişleri Bakanlığı da "Kısa bir süre önce İsrail'e ait bir insansız hava aracı Sahnaya civarındaki güvenlik güçlerinin toplandığı bir alanı bombaladı. Bu, İsrail'in bu sabah saatlerinden bu yana Sahnaya yakınlarındaki güvenlik merkezlerine düzenlediği ikinci bombalama saldırısı." bilgisini vermişti.