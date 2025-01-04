BM'den İsrail'in Lübnan İhlali Tepkisi

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Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde UNIFIL malzemesi ile Lübnan ordusuna ait gözlem kulesini yıktığını belirterek bunun, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini duyurdu.

UNIFIL'den İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Lebbune beldesinde işlediği ihlale değinildi.

Açıklamada, "UNIFIL güçleri, İsrail ordusuna ait bir buldozerin, Lebbune'de Lübnan ile İsrail arasındaki çekilme hattını belirleyen mavi bir varili imha ettiğini ve UNIFIL mevzilerinin yanında bulunan Lübnan ordusuna ait gözlem kulesini yıktığını gözlemledi." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun açık bir şekilde tanınabilen UNIFIL malzemesi ile Lübnan ordusuna ait bir altyapıyı yıkmasının BMGK'nın 1701 sayılı kararı ile uluslararası hukukun aleni bir ihlali olduğuna dikkati çekildi.

Taraflara, sivil mülk ve altyapının tahrip edilmesi de dahil olmak üzere çatışmaların durdurulmasını riske atabilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yapıldı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Ateşkese yönelik ihlallerini sürdüren İsrail, bugüne kadar Lübnan'ın güneyinde 2 beldeden çekildi.