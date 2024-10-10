BM'den İsrail'in UNIFIL Saldırısına Kınama

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait gözlem kulesini hedef aldığı saldırıyı kınadı.

BM Genel Kurul Sözcüsü Sharon Birch, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

BM Genel Kurul Başkanı'nın İsrail'in UNIFIL saldırısına tepkisinin sorulması üzerine Birch, "BM Genel Kurul Başkanı UNIFIL personeline yönelik saldırıyı kınıyor." açıklamasında bulundu.

Yang'ın UNIFIL'in barış ve güvenliği muhafaza etme konusunda kilit rol oynadığının bilincinde olduğunu belirten Birch, "Genel Kurul Başkanı, tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıyor." dedi.

İsrail ordusu UNIFIL'i hedef aldı

UNIFIL, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması sonucu 2 barış gücü askerinin hafif yaralandığını duyurmuştu.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan-İsrail sınırında Mavi Hat'ta süren gerginliğe işaret edilmişti.

İsrail ordusunun Ras Nakura ve diğer bölgelere kara saldırısı düzenleyerek Hizbullah militanlarıyla çatışmalara girdiği belirtilmişti.