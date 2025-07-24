BM'den Lübnan için Acil Toparlanma Çağrısı - Son Dakika
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BM'den Lübnan için Acil Toparlanma Çağrısı

24.07.2025 17:31
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BM, İsrail savaşı sonrası Lübnan'da acil toparlanma çabaları başlatılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail savaşı ile diğer krizlerin etkilerini yaşayan Lübnan'da toparlanma çabalarının başlatılması için acil bir şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), UNICEF, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle "2024 Savaşının Lübnan Üzerindeki Sosyal ve Ekonomik Etkileri" başlıklı rapor yayınlandı.

Raporda, son İsrail savaşının "yıkıcı etkilerine" dikkat çekilerek Lübnan'daki can kayıpları, altyapı hasarları ve ekonomik çalkantıların yanı sıra geçim kaynakları ve toplum üzerindeki diğer yansımaların ele alındığı belirtildi.

Lübnan'ı özellikle altı yıldır sarsan çok boyutlu bir kriz yaşandığına işaret edilen raporda, "İsrail savaşının 1,2 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine, yaklaşık 64 bin binanın yıkılmasına ya da hasar görmesine ve yüz binlerce öğrencinin eğitimine ara verilmesine" yol açtığı belirtildi.

Raporda, Lübnan ekonomisinin yüzde 90'ını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin en çok zarar görenler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Raporda, İsrail bombardımanından en çok etkilenen bölgelerdeki işletmelerin "yüzde 70'inin tamamen kapanmak zorunda kaldığı" ifade edildi. Ekonomik etkinin derin olduğuna dikkat çekilen raporda, Lübnan ekonomisinin 2019 ile 2024 yılları arasında yüzde 38 oranında daraldığı belirtildi.

Yapısal reformlara dayalı tam bir toparlanmanın bu gidişatı tersine çevirebileceğine dikkat çekilen raporda, yapısal reformların uygulanması halinde 2026'da yüzde 8,2 ve 2027'de yüzde 7,1 oranında ekonomik büyüme öngörülebileceği vurgulandı.

Raporda ayrıca, derin bir ekonomik krizin pençesinde olan Lübnan'da toparlanma çabalarının başlatılması için acil bir şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulunuldu

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Lübnan, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan için Acil Toparlanma Çağrısı - Son Dakika

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