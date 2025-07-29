BM'den Netanyahu'ya Gazze Açlık Uyarısı - Son Dakika
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BM'den Netanyahu'ya Gazze Açlık Uyarısı

29.07.2025 20:24
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BM, Netanyahu'nun Gazze'de açlık yok açıklamasını yalanlayarak acil eylem çağrısı yaptı.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de açlık olmadığına ilişkin açıklamalarıyla ilgili, "Sıklıkla çok büyük boyutta bir açlık olduğuna dikkati çekiyoruz. Daha fazla açlık ve kıtlığı önlemek için acil ve kapsamlı bir eyleme ihtiyaç olduğu gerçeği inkar edilemez." açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreteri Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, AA muhabirinin Netanyahu'nun Gazze'de çocukların kıtlıktan ölmediğine ve burada hiç kıtlık olmadığına ilişkin açıklamasına dair sorularını yanıtladı.

BM'nin gerekli sonuçları çıkarmak için bilgi sağladığını kaydeden Haq, "Daha fazla açlık ve kıtlığı önlemek için acil ve kapsamlı bir eyleme ihtiyaç olduğu gerçeği inkar edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Haq, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunun da Gazze'deki korkunç durumu ortaya koyduğunu ifade ederek, sıklıkla çok büyük boyutta açlık olduğuna dikkati çektiklerini vurguladı.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabında paylaştığı videoda "Gazze'de açlık yok, Gazze'de açlık politikası yürütülmüyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 147 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Kaynak: AA

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