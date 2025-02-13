BM'den Trump-Putin Görüşmesine Destek - Son Dakika
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BM'den Trump-Putin Görüşmesine Destek

BM, Trump ve Putin arasındaki telefon görüşmesini olumlu buldu, Ukrayna'daki çatışmalar için müzakereleri destekledi.

13.02.2025 10:41
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesini "olumlu bir gelişme" diye niteleyerek, Ukrayna ile Rusya arasındaki anlaşmazlığı çözmeye yönelik tüm çabaları memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq çarşamba günkü basın toplantısında telefon görüşmesine değinerek, "Ukrayna'daki savaşın çözümüne yönelik olarak Rus ve Ukraynalı tarafların dahil olacağı her türlü girişimi takdirle karşılarız. Dolayısıyla iki taraf da bir sürece dahil olmaya istekliyse bu, memnuniyet verici bir gelişme olacaktır" ifadelerini kullandı.

İki lider arasındaki görüşmenin "olumlu bir gelişme" olduğunu kaydeden sözcü, "BM, ABD'nin ve Rusya Federasyonu'nun önemi göz önüne alındığında olağan temaslar yoluyla sorunları çözmeye yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılamaktadır" dedi.

Çarşamba günü Beyaz Saray'dan ve Kremlin'den ayrı ayrı yapılan açıklamalarda Trump ile Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurulmuştu.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna-Rusya anlaşmazlığını sona erdirmek için vakit geçirmeksizin doğrudan müzakerelere başlama konusunda Putin ile mutabık kaldıklarını belirtti.

Haq, BM'nin müzakerelere katılıp katılmayacağı sorusuna, "Nasıl bir rol üstlenmemiz gerektiğini görmemiz gerekecek. Kuşkusuz, son üç yılda defalarca belirttiğimiz gibi, tarafların talep etmesi halinde arabuluculuk yapmaya hazırız" yanıtını verdi.

Kaynak: Xinhua

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