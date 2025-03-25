BM'den Türkiye'deki Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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BM'den Türkiye'deki Gözaltılara Tepki

BM\'den Türkiye\'deki Gözaltılara Tepki

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Türkiye'de gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını talep etti. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve ardından yaşanan protestolarla ilgili endişelerini dile getirdi.

25.03.2025 21:18  Güncelleme: 01:35
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(ANKARA)Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Türkiye'de yaşanan son olaylara ilişkin, "Haklarını meşru bir şekilde kullanmak amacıyla gözaltına alınan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır" dedi.

BM İnsan Hakları Konseyi'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve bu nedenle düzenlenen protestolara yönelik polis müdahelesine tepki gösteren bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Haklarını meşru bir şekilde kullanmak amacıyla gözaltına alınan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır" denildi. Açıklama şu şekilde:

"Türkiye: Geçtiğimiz hafta içerisinde yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olan İstanbul'un demokratik yollarla seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere en az 92 kişinin gözaltına alınmasından büyük endişe duyuyoruz. Bu gözaltılar ülke çapında gösterileri tetikledi ve üç şehirde protestolara yönelik hukuka aykırı genel yasaklarla karşılandı. Protestolar sırasında aralarında en az dokuz medya çalışanının da bulunduğu binden fazla kişi gözaltına alınmıştır.

Haklarını meşru bir şekilde kullandıkları için gözaltına alınan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır. Suçlamalarla karşı karşıya kalanlara onurlu bir şekilde muamele edilmeli ve kendi seçtikleri bir avukata erişim de dahil olmak üzere adil yargılanma hakları tam olarak sağlanmalıdır. Yetkilileri, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü haklarının uluslararası hukuka uygun olarak güvence altına alınmasını ve protestoculara karşı yasadışı güç kullanımına ilişkin inandırıcı iddiaların derhal ve kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını sağlamaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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