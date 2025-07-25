BM'den Ukrayna İçin Korkutan Tahmin

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da yeniden inşa ve toparlanma maliyetinin gelecek 10 yıl için toplam 524 milyar dolar olarak tahmin edildiğini anımsatarak, "Saldırıların son dönemde yeniden artması sonucu bu yük hızla artıyor." uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, haziranda Ukrayna'daki sivil kayıpların son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını, yalnızca yılın ilk yarısında 6 bin 754 sivilin öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Jenca, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana en az 13 bin 580 sivilin öldüğünü, bunların 716'sının çocuk olduğunu ifade etti.

Siviller ve sivil altyapıya yönelik saldırıları şiddetle kınadıklarını anımsatan Jenca, "Taraflara sorumlu şekilde hareket etmeleri çağrımızı yineliyoruz. Herhangi bir nükleer olay, her ne pahasına olursa olsun önlenmelidir." uyarısında bulundu.

Jenca, Ukrayna'da yeniden inşa ve toparlanma maliyetinin gelecek 10 yıl için toplam 524 milyar dolar olarak tahmin edildiğini anımsatarak, "Saldırıların son dönemde yeniden artması sonucu bu yük hızla artıyor." uyarısında bulundu.

"Türkiye ve ABD'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz"

23 Temmuz'da Ukrayna ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatan Jenca, taraflar arasındaki doğrudan temasların devam etmesini ve savaş esirleri ile sivil tutukluların değişimi gibi insani boyutta kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Jenca, "Türkiye, ABD ve diğer ilgili aktörlerin bu gerekli diplomatik ivmeyi sürdürmeye yönelik anlamlı çabalarını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede şubat ayında kabul edilen 2774 sayılı BMGK kararını hatırlatan Jenca, mevcut diplomatik temasların yalnızca sürdürülmesinin değil, aynı zamanda mevcut tehlikeli tırmanma döngüsünü en kısa sürede sona erdirecek somut ilerleme sağlamak için gerçek bir siyasi iradeyle güçlendirilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

"Ukrayna'da sivillerin direnci sınanıyor"

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya Ukrayna'daki insani durumun 20 Haziran'daki son bilgilendirmenin ardından keskin biçimde kötüleşmeye devam ettiğini bildirdi.

BM Ukrayna İnsan Hakları İzleme Misyonu'nun, sivillere yönelik zararın boyutu ve hızının endişe verici düzeyde yüksek seyrettiği konusunda uyardığını aktaran Msuya, "2025 yılının ilk yarısında kayda geçen sivil can kaybı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi." bilgisini verdi.

Msuya, sivillere yönelik zararın başlıca uzun menzilli füzeler ve insansız hava araçları dahil olmak üzere, patlayıcı silahların yerleşim alanlarında kullanılmasından kaynaklandığını söyledi.

Ukrayna'da sivillerin gıda, su, elektrik ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşadığına dikkati çeken Msuya, yaklaşık 13 milyon kişinin yardıma ihtiyacı bulunmasına rağmen, yetersiz finansman nedeniyle yalnızca bir kısmına ulaşılabildiklerini kaydetti.

Msuya, ülke genelinde 3,7 milyon kişinin halen yerinden edilmiş durumda olduğunu, 6 milyona yakın Ukraynalının ise yurt dışında mülteci konumunda bulunduğunu ifade etti.

İhtiyaçların hızla arttığı bir dönemde, insani yardım faaliyetleri için gerekli 2,6 milyar dolarlık fonun yalnızca yüzde 34'ünün temin edilebildiğini bildiren Msuya, bu durumun da hayati öneme sahip programlarda kesintiye gidilmesine neden olduğunu belirtti.

Msuya, Ukrayna'da anti-personel mayınların kullanımının her gün sivil yaşamları ve geçim kaynaklarını tehdit etmeye devam ettiği konusunda uyararak, bu tür mayınların kullanımının Anti-Personel Mayınların Yasaklanması Sözleşmesi kapsamında kesin biçimde yasaklanmış olduğunu anımsattı.

BM'nin Ukrayna'nın bu sözleşmeden çekildiğini duyurmasını endişeyle karşıladığını bildiren Msuya, olağanüstü tehditler ve askeri gereklilik gerekçeleriyle uluslararası insancıl hukukun göz ardı edilemeyeceğine dikkati çekti.

Msuya, BMGK'ye, sivillerin ve sivil altyapının korunması, insani yardımların erişiminin sağlanması ve yardım çalışmalarına destek verilmesi olmak üzere 3 konuda çağrı yaptı.

Savaşın çok büyük acılara neden olmaya devam ettiğini belirten Msuya, "Travmalar günlük hale geldi, yıkım yaygınlaştı, sivillerin direnci ise sınanıyor. Ancak onlara yardım etme kararlılığımız asla zayıflamamalı." ifadelerini kullandı.