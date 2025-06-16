BM: Gazze'de İnsani Durum Kritikti - Son Dakika
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BM: Gazze'de İnsani Durum Kritikti

16.06.2025 22:26
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BM Sözcüsü, İsrail'in Filistinlilere yardım dağıtımını engellediğini ve Gazze'deki durumu değerlendirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrail'in, gıda ve yardım almayı bekleyen Filistinlilere saldırılarının hala devam ettiğini bildirdi.

Haq, New York'ta BM Genel Merkezi'ndeki günlük basın toplantısında, gazetecilere Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Gazze'deki insani duruma dikkati çeken Haq, "BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), son birkaç gündür Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini, buna gıda ve diğer yardım bekleyen insanların öldürülmesi ve yaralanmasının da dahil olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Haq, bölgedeki sivillere insani yardım ulaştırılması için ABD-İsrail öncülüğünde kurulan yeni dağıtım sisteminin "güvenli ve yeterli" olmadığını vurgulayarak, Gazze'de 25 kilogramlık bir un torbasının "450 dolara satıldığını" belirtti.

İsrail yetkililerinin bugün bölgeye ulaşmaya çalışan 17 insani yardım girişiminden 7'sini reddettiği bilgisini paylaşan Haq, reddedilen girişimler nedeniyle bölgede gerekli su ihtiyacının tedarik edilemediğini ve katı atıkların toplanamadığını aktardı.

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, İsrail'in 100 günden fazla bir süredir Gazze'ye herhangi bir barınma malzemesinin girişine izin vermediğini hatırlatarak, "insani ilkeler doğrultusunda hayat kurtarıcı yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına müsaade edilmesi" gereğini yineledi.

Gazze'deki anne adayları yüksek riskli gebelik geçiriyor

Farhan Haq, BM Nüfus Fonu'nun son raporunda yer alan, "dünyanın birçok ülkesinde hamile annelerin hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları yiyeceğin çok küçük bir kısmıyla yaşamaya çalıştığına" dair bilgileri anımsattı.

Bu bağlamda Gazze'deki anne adaylarının da durumuna değinen Haq, Gazze'deki hamilelerin sağlıklı bir doğuma hazırlanması için gerekli ilaçların stokta olmadığını ve bu kadınların "yüksek riskli gebelik" geçirdiklerini ifade etti.

Haq, Filistinli ihtiyaç sahiplerine "insani ilkeler doğrultusunda" hayat kurtarıcı yardımların ulaşması gereğinin altını çizerek, "(Gazze'ye) daha fazla temel malzemenin girmesine izin verilmeli." vurgusunu yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Gazze'de İnsani Durum Kritikti - Son Dakika

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