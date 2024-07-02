BM: Gazze'de insani kriz ve sefalet girdabı var - Son Dakika
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BM: Gazze'de insani kriz ve sefalet girdabı var

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Gazze'deki insani yardım operasyonlarına ilişkin bilgilendirdi. Kaag, Gazze'de insani krizin yanı sıra bir sefalet girdabının da olduğunu belirterek, kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini ve bulaşıcı hastalıklarda artış olduğunu ifade etti. Gazze'ye insani yardım dağıtımında yaşanan sorunlara dikkat çeken Kaag, BM'nin İsrail'den güvenli insani yardım dağıtımını sağlaması için çözüm bulmasını istedi.

02.07.2024 18:21
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), " Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var." açıklamasında bulundu.

BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, BM Güvenlik Konseyi üyelerini Gazze'deki insani yardım operasyonlarına ilişkin bilgilendirdi.

7 Ekim'in ardından Gazze'deki sivillerin "uçuruma itildiğini" ifade eden Kaag, "Gazze'de sadece insani kriz yok, aynı zamanda bir sefalet girdabı var." dedi.

BM Koordinatörü Kaag, kamu sağlık sistemi ve eğitim sisteminin imha edildiğini belirterek, sıcaklar nedeniyle bulaşıcı hastalıklarda da artış olduğunu kaydetti.

İsrail'in 6 Mayıs'ta Refah'a saldırılarının ardından 1 milyondan fazla kişinin tekrar yerinden edildiğine işaret eden Kaag, Gazze genelinde 1,9 milyon insanın yerinden edildiğini söyledi.

Kaag, "Gazze'de güvenli hiçbir yer yok." vurgusunu yineleyerek, İsrail'in Han Yunus'taki "yeni tahliye emrinden" derin endişe duyduğunu dile getirdi.

"Siyasi iradenin alternatifi yok"

Gazze'ye insani yardım dağıtımına ilişkin sorunların devam ettiğine dikkati çeken Kaag, "Siyasi iradenin alternatifi yok." dedi.

İsrail'in Refah saldırısı ve Refah Sınır Kapısı'nın kapatmasının ardından Gazze'ye giren ve dağıtılan yardımlarda çok ciddi düşüş olduğunun altını çizen Kaag, BM'nin İsrail'den güvenli insani yardım dağıtımını sağlaması için çözüm bulmasını istediğini bildirdi.

Kaag, ciddi hastalıkları olan 21 çocuğun Gazze'den geçen hafta tahliye edildiğini anımsatarak, "Çok büyük ihtiyaçlar ışığında, bu konunun öncellikli olduğunu vurgulayarak dikkat ve desteğinizi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsani yardıma yıllarca ihtiyaç olacağını bildiren Kaag, diğer taraftan Gazze'de yeniden inşa ve toparlanma sürecine de gecikmeden odaklanılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Gazze'de insani kriz ve sefalet girdabı var - Son Dakika

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