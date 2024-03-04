BM Genel Kurulu Başkanı: Gazze'deki Durum Korkunç ve Utanç Verici - Son Dakika
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BM Genel Kurulu Başkanı: Gazze'deki Durum Korkunç ve Utanç Verici

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Gazze'deki durumu korkunç, insafsız ve utanç verici olarak nitelendirdi. Francis, yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanmasının dehşete düşürdüğünü belirtti. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını veto etmesi üzerine düzenlenen oturumda konuşan Francis, Gazze'deki saldırının binlerce çocuğun ölümüne ve halkın hayallerinin silinmesine neden olduğunu ifade etti. Francis, insani yardımların engellenmesi ve hava saldırılarının artmasından derin endişe duyduğunu vurguladı. Acil olarak insani ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Francis, tüm tarafların uluslararası hukuka uyması ve insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması gerektiğini söyledi.

04.03.2024 19:01
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, " Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm." dedi.

BM Genel Kurulu'nda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için oturum düzenlendi.

Burada açılış konuşmasını yapan Francis, bugünkü toplantının BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin ortak çalışmaları artırmasının ve ortak sorumluluğa göre hareket etmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Francis, "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırının 7 Ekim 2023'ün ardından ölü sayısının 30 bine ulaştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Francis, binlerce çocuğun öldürüldüğünü, hayallerinin savaşın dehşetinde buharlaştığını dile getirdi.

"Gazze halkının hayalleri yok oldu, gelecekleri silindi"

Francis, son raporların da Gazze'de bebeklerin açlık ve gıdasızlık nedeniyle öldüğünü ortaya koyduğunu belirterek, "(Gazze halkının) hayalleri yok oldu, gelecekleri silindi." diye konuştu.

Gazze halkının yaklaşık yüzde 85'inin yerinden edildiğini ifade eden Francis, özellikle Refah'a yönelik hava saldırılarının artmasından derin endişe duyduğunun altını çizdi.

Francis, İsrail'in insani yardım kısıtlamalarının hayat kurtarıcı yardım ulaşımını çok büyük ölçüde engellediğine işaret ederek, "Gazze'ye günlük giriş yapan yardım tırlarında ocak ayından şubata yüzde 50 düşüş var." bilgisini paylaştı.

"Bombardımanın sona ermesi gerekiyor"

Öncelikli olarak acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Francis, "Bombardımanın sona ermesi gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uymak zorunda olduğunu ifade eden Francis, aynı zamanda insani yardımların tam ve engelsiz bir şekilde ulaşımının sağlanması gerektiğini söyledi.

Francis, tüm esirlerin de koşulsuz olarak ve hemen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Bu hafta üzücü bir dönüm noktasına ulaştık. Şiddet 150 gündür sürüyor." dedi.

Kaynak: AA

Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulu Başkanı: Gazze'deki Durum Korkunç ve Utanç Verici - Son Dakika

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