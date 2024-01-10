BM Helikopteri Somali\'de Eş-Şebab\'ın Kontrolündeki Bölgeye Acil İniş Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) helikopterinin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrol ettiği bölgeye "kaza sonrası acil iniş" yaptığı bildirildi.

Polis sözcülerinden Sadiq Adan Doodisho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM çalışanlarını taşıyan helikopterin yaşanan kaza sonrası Galgaduud bölgesinde Eş-Şebab'ın olduğu bölgeye "acil iniş" gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözcü Doodisho, olaya ilişkin detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Eş-Şebab üyelerinin helikopteri ve çalışanları alıkoyduğu ileri sürüldü.