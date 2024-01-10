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BM Helikopteri Somali'de Eş-Şebab'ın Kontrolündeki Bölgeye Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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BM Helikopteri Somali'de Eş-Şebab'ın Kontrolündeki Bölgeye Acil İniş Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) helikopteri, Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrol ettiği bölgeye 'kaza sonrası acil iniş' yaptı. BM çalışanlarını taşıyan helikopterin Eş-Şebab'ın olduğu bölgeye iniş yaptığı belirtilirken, olaya ilişkin detaylar daha sonra açıklanacak.

BM Helikopteri Somali\'de Eş-Şebab\'ın Kontrolündeki Bölgeye Acil İniş Yaptı
10.01.2024 - 18:41,
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Birleşmiş Milletler (BM) helikopterinin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın kontrol ettiği bölgeye "kaza sonrası acil iniş" yaptığı bildirildi.

Polis sözcülerinden Sadiq Adan Doodisho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM çalışanlarını taşıyan helikopterin yaşanan kaza sonrası Galgaduud bölgesinde Eş-Şebab'ın olduğu bölgeye "acil iniş" gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözcü Doodisho, olaya ilişkin detayların daha sonra açıklanacağını belirtti.

Yerel medyada yer alan haberlerde, Eş-Şebab üyelerinin helikopteri ve çalışanları alıkoyduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BM Helikopteri Somali'de Eş-Şebab'ın Kontrolündeki Bölgeye Acil İniş Yaptı - Son Dakika
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