BM: Her 10 Dakikada 1 Kadın Öldürülüyor - Son Dakika
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BM: Her 10 Dakikada 1 Kadın Öldürülüyor

BM, her 10 dakikada bir kadın ya da kız çocuğunun öldürüldüğünü raporladı. Kadına şiddet alarm veriyor.

25.11.2024 22:19
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NEW Birleşmiş Milletler (BM), her 10 dakikada 1 kadın ya da kız çocuğunun eşi ya da aile bireyi tarafından öldürüldüğünü bildirdi.

"Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle BM Kadın Birimi ve BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) kadınlara yönelik şiddete ilişkin güncel raporunu yayımladı.

Raporda, kadın ve kız çocuk ölümlerinin yüzde 60'ına eşleri ya da aile bireylerinin sebep olduğu kaydedildi.

Kadın ölümlerinin küresel olarak hala en yaygın kadın ve kızlara yönelik şiddet türü olduğu aktarılan raporda, 2023 yılında 85 bin kadın ve kız çocuğunun kasıtlı olarak öldürüldüğü ifade edildi.

Raporda, bu ölümlerin 51 bin 100'ünün eş ya da aile bireyi tarafından gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Her 10 dakikada 1 kadın ya da kız çocuğunun eşi ya da aile bireyi tarafından öldürüldüğü bildirilen raporda, dünya genelinde her gün 140 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü belirtildi.

Raporda, en yüksek ölüm oranının Afrika'da görüldüğü, bunu Amerika ve Okyanusya'nın takip ettiği bilgisi verildi.

"Kadın ve kız çocuklara yönelik şiddet salgını insanlık için utanç verici"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Kadın ve kız çocuklara yönelik şiddet salgını insanlık için utanç vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Her bir ülke ve toplumun kadına şiddetten etkilendiğini kaydeden Guterres, durumun kötüleştiğine işaret etti.

Guterres, " Dünya, çatışma, iklim değişikliği ve açlık krizlerinin derinleştirdiği eşitsizliklerle karşı karşıya. Cinsel şiddetin savaş aracı olarak kullanılması, acıyı daha da artırıyor. Kadınlar ve kız çocukları, çevrim içi kadın düşmanlığının yükselişiyle mücadele ederken, haklarının aşındığı da görülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM: Her 10 Dakikada 1 Kadın Öldürülüyor - Son Dakika

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