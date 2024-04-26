BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sudan'daki Şiddet Olaylarından Endişe Duyuyor - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sudan'daki Şiddet Olaylarından Endişe Duyuyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sudan\'daki Şiddet Olaylarından Endişe Duyuyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin Faşir şehrinde artan şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirtti. Türk, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki çatışmaların yoğunlaştığını ve son 2 haftada onlarca insanın öldürüldüğünü ifade etti. Türk, uluslararası insan hakları ve insancıl hukukun ihlallerinin soruşturulması gerektiğini vurguladı. Sudan'daki iç savaş sonucunda binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi ve insani yardıma muhtaç durumda.

26.04.2024 13:31
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, iç savaşın yaşandığı Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin Faşir şehrinde son dönemde artan şiddet olaylardan endişe duyduğunu belirtti.

Türk, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Nisan 2023'ten bu yana devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

"Faşir ve çevresinde artan şiddet olaylarından derin endişe duyuyorum. Ordu ile HDK arasındaki çatışmalar yoğunlaşırken, son 2 haftada onlarca insan öldürüldü." ifadesini kullanan Türk, her iki tarafın da yerleşim bölgelerinde geniş alan etkisine sahip silahlar kullandığını ve ayrım gözetmeyen saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Türk, HDK'nin Faşir'e doğru ilerlemeye başladığı 14 Nisan'dan bu yana yaşanan çatışmalarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 43 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Sudan'ı bir yıldan fazla süredir olumsuz etkileyen iç savaşın sona ermesi çağrısında bulunan Türk, uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuka ilişkin iddia edilen tüm ihlal ve suistimallerin soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası, sivillerin katılımıyla oluşturulan, hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldır sürüyor.

Nisan 2023'ün ortasında başlayan ve Sudan'ın 18 eyaletinden 10'unda devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletleri kontrol ederken, HDK, batı ve güney eyaletlerini ele geçirmeyi başarmıştı.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,5 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Sudan'daki Şiddet Olaylarından Endişe Duyuyor - Son Dakika

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