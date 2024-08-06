BM Kosova Misyonu Liderinden Sorumlu Liderlik Çağrısı - Son Dakika
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BM Kosova Misyonu Liderinden Sorumlu Liderlik Çağrısı

BM Kosova Misyonu (UNMIK) Şefi Caroline Ziadeh, Kosova'daki son gelişmelerin ardından 'sorumlu liderlik' çağrısında bulundu. Ziadeh, tüm toplulukların sükunetini ve güvenliğini korumak için sorumlu bir liderlik çağrısında bulundu.

06.08.2024 22:44
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ve BM Kosova Misyonu (UNMIK) Şefi Caroline Ziadeh, Kosova'daki son gelişmelerin ardından "sorumlu liderlik" çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Haq, UNMIK Şefinin Kosova'daki tehlikeli gelişmelerle ilgili endişelerini paylaşarak, Ziadeh'in "tüm toplulukların sükunetini ve güvenliğini korumak için sorumlu bir liderlik çağrısında bulunduğunu" belirtti.

"Gelişmelerin, bölgedeki toplulukların günlük yaşamlarını ve sosyo-ekonomik haklarını olumsuz etkilemeye devam ettiğini" belirten Haq, buna " Priştine'deki yetkililer tarafından kuzey belediyelerinde Sırbistan Postanesinin 9 şubesinin kapatılmasının dahil olduğu" söyledi.

Farhan Haq, ayrıca Ziadeh'nin "olağanüstü sorunların" AB'nin olanak sağladığı diyalog kanallarıyla çözülmesi ve tek taraflı eylemde bulunmaktan kaçınılması çağrılarını paylaştı.

Ne olmuştu?

Kosova polisinden dün yapılan açıklamada, Elektronik ve Posta İletişimi Düzenleme Kurumundan (ARKEP), ülkenin kuzeyinde yasa dışı, kayıtsız ve ruhsatsız postane işletildiğine yönelik alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendiği belirtilmişti.

Polisin açıklamasında, ruhsatsız faaliyet gösterdikleri ve Kosova Cumhuriyeti'nin ilgili kurumlarına kayıtlı olmadıkları gerekçesiyle Sırbistan Postanesi'ne ait bölgedeki 9 şubenin kapatıldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, "Sırbistan Postanesi'nin (Kosova'da) işleyişi konusu Brüksel'deki diyalog çerçevesinde geçmişte çözülmeye çalışılmış ancak Sırp tarafının muhalefeti sonucunda bu konu hiçbir zaman ele alınamamıştır." ifadesi kullanılmıştı.

Postane şubelerinin kapatılması, Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi ve Sırbistan'ın devlet kurumları tarafından yapılan açıklamalarla kınanmıştı.

Kaynak: AA

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