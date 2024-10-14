BM: Mavi Hat’ta 1 Günde 1557 Ateş

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrail- Lübnan sınırındaki Mavi Hat üzerinden sadece 1 günde 1557 kez ateş edildiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Lübnan'daki gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL), sahadaki durumu sürekli gözden geçirdiğini kaydetti.

UNIFIL'in, 13 Ekim'de, Mavi Hat üzerinden sadece 1 günde 1557 kez ateş edildiğini belirlediğini aktaran Dujarric, bunların 1441'inin güneyden kuzeye doğru ateş etme olduğuna dikkati çekti.

Dujarric, UNIFIL'in görev yetkisinin, BM Güvenlik Konseyi tarafından verildiğini anımsatarak, 1 Ekim'den bu yana UNIFIL'in 20 farklı olaya maruz kaldığını hatırlattı.

Bunlardan birinde doğrudan ateş edilme olduğunu ifade eden Dujarric, birinde ise İsrail ordusu tanklarının tesise giriş yaptığını söyledi.

BM barış güçlerinin sadece kendilerini koruyabileceklerini kaydeden Dujarric, taraflarla "askeri irtibata" geçme yetkisi olmadıklarını dile getirdi.

Dujarric, BM Güvenlik Konseyi'nin, bugün kapalı oturumda, Lübnan'daki gelişmeleri ele alacağını duyurdu.