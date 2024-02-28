BM MONUSCO Üssü Kongo Ulusal Polis Teşkilatına Devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM MONUSCO Üssü Kongo Ulusal Polis Teşkilatına Devredildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) askeri üssü, Kongo Ulusal Polis Teşkilatına devredildi. MONUSCO Başkanı Bintou Keita'nın açıklamasına göre, üç aşamalı çekilme planının ilk adımı olarak MONUSCO üssü Kongo Ulusal Polis Teşkilatına devredildi. Bu adımla birlikte MONUSCO'nun asker sayısı da azalacak ve diğer bölgelerdeki BM güçleri de çekilecektir. KDC'nin doğusu, uzun süredir silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne olmaktadır.

28.02.2024 20:17  Güncelleme: 20:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) İstikrar Misyonu'nun (MONUSCO) askeri üssü, Kongo Ulusal Polis Teşkilatına devredildi.

MONUSCO'dan yapılan açıklamada, BM Barış Gücü askerlerinin KDC'den çekilmesinin ilk adımı olarak, Güney-Kivu eyaletinin Kamanyola bölgesinde bulunan MONUSCO üssünün Kongo Ulusal Polis Teşkilatına devredildiği duyuruldu.

MONUSCO Başkanı Bintou Keita, 13 Ocak'ta yaptığı açıklamada, üç aşamalı çekilme planının ilkinin nisan öncesinde başlayacağını ve ülkede 13 bin 500 kişilik asker sayısının 11 bin 500'e düşeceğini bildirmişti.

Güney Kivu'daki 14 BM üssünün Kongo güvenlik güçlerine devredileceğini kaydeden Keita, ileriki aşamalarda Kuzey Kivu ve Ituri bölgelerindeki BM güçlerinin de çekileceğini dile getirmişti.

Dünyanın en büyük BM misyonlarından MONUSCO'nun ülkeden ayrılması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC hükümetinin talebi üzerine Doğu Afrika Topluluğu da barış gücünü ülkeden çekmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM MONUSCO Üssü Kongo Ulusal Polis Teşkilatına Devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: BM MONUSCO Üssü Kongo Ulusal Polis Teşkilatına Devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement