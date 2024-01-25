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BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Mülteciler kolay hedef - Son Dakika
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BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Mülteciler kolay hedef

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın düzensiz göçü durdurma sözlerine tepki göstererek, mültecilerin kolay hedef olduğunu belirtti. Grandi, bazı politikacıların göç sorununu manipüle ettiğini ve oy kazanmak için yalan haberlerle çalıştığını ifade etti. Ayrıca, İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planını eleştirerek, bu tür uygulamaların mültecilerin korunmasına aykırı olduğunu vurguladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri: Mülteciler kolay hedef
25.01.2024 - 17:02,
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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Manş Denizi üzerinden gelen düzensiz göçü durdurmayla ilgili sözlerine yönelik, mültecilerin "kolay hedef" olduğunu söyledi.

İngiliz BBC Radio 4'e konuşan Grandi, hem ABD'de hem İngiltere'de bu yıl seçimlerin yapılacağına işaret ederek, bazı ülkelerde seçmenlerin göç üzerinden siyasilere baskı yaptığını belirtti.

Bazı politikacıların bu sorunu körüklediğini vurgulayan Grandi, "Oy kazanmak için yalan haberlerle manipüle ediyorlar." dedi.

Grandi, "Mülteciler kolay hedef. 'Haydi kolları sıvayalım ve bu konuda çalışalım' demek, 'Bunları geri ittirelim, böylece problem çözülür' demek kadar çekici değil." diye konuştu.

Programın sunucusu Nick Robinson'ın, " Donald Trump'ın duvar inşası ve İngiltere'nin 'botları durdur' politikasından mı söz ediyorsunuz?" sorusuna Grandi, "Kesinlikle. Bunlar probleme yönelik yanlış çözümlerdir." yanıtını verdi.

Grandi, İngiltere'nin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planını da eleştirerek, "Kaynakları olan bazı ülkeler sorumluluktan kaçabilecekleri ve bu sorumlulukları başka ülkelere atabilecekleri sistemler geliştiriyor. Bu, mültecilerin korunmasına yönelik temel prensiplere aykırıdır." değerlendirmesini yaptı.

Tüm sığınma arayanların eşit prosedürlere tabi tutulması gerektiğinin altını çizen Grandi, "İnsanları sınırlarınızdan uzak tutmak istediğiniz için bu sorumluluktan vazgeçerseniz, bu bizim her zaman onaylamayacağımız bir durum olacaktır." dedi.

Grandi'nin açıklamalarına yanıt veren bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi ise "İngiltere, BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin belirttiği gibi sorumluluklarından vazgeçmiyor. Ruanda planı, mültecilere derinden önem veren ve şu anda 130 binden fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan güvenli bir ülkeyle yapılan bir ortaklık." ifadesini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, İngiltere'nin önceliğinin insan kaçakçılarının çalışma sistemini yıkacak ve düzensiz göçü engelleyecek adımlar atmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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