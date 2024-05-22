BMGK, Eş-Şebab Terör Örgütünün 3 Elebaşına Yaptırım Uygulama Kararı Aldı - Son Dakika
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BMGK, Eş-Şebab Terör Örgütünün 3 Elebaşına Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

BMGK, Eş-Şebab Terör Örgütünün 3 Elebaşına Yaptırım Uygulama Kararı Aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşına yaptırım uygulama kararı aldı. Karar kapsamında elebaşlarına fonlara erişim engellenecek ve seyahat kısıtlaması getirilecek. Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali'de saldırılar düzenleyen bir terör örgütüdür.

22.05.2024 23:01
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NEW Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Somali'deki Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşına yaptırım uygulama kararı aldı.

Karara ilişkin BMGK'den yazılı açıklama yapıldı.

Eş-Şebab terör örgütünün 3 elebaşının, 2713 sayılı BGMK kararı uyarınca yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin fonlara erişiminin engelleneceği ve seyahat kısıtlamasına tabi tutulacağı aktarıldı.

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da kararın Somali hükümetinden gelen taleple alındığı vurgulanarak, "Eş-Şebab üyeleri vahşi teröristlerdir, siviller, aktivistler, yardım çalışanları ve gazetecilerin ölümünden sorumlular. Suçlarının hesabını vermek zorundalar." ifadesine yer verildi.

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar yapıyor, şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Ocak 2024'te Somali'ye acil iniş yapan BM helikopteri, terör örgütü Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulmuştu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, göreve geldiği 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadeleyi hızlandırmıştı.

Kaynak: AA

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