BM Sözcü Yardımcısı: Gazeteciler Görevlerini Korku ve İntikam Olmayan Ortamda Yerine Getirebilmeli

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in Rusya'da "casusluk" suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Gazeteciler korku ve intikam olmayan ortamda görevlerini yerine getirebilmeli." dedi.

Haq, konuya ilişkin günlük basın toplantısında konuştu.

Hapis cezası kararının ifade özgürlüğüne gölge düşürdüğüne işaret eden Haq, Rusya'da "sadece görevlerini yaptıkları için tutuklanan" tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Haq, "Gazeteciler korku ve intikam olmayan ortamda görevlerini yerine getirebilmeli." diye konuştu.

BM Çalışma Grubu'nun, Gerşkoviç'in tutukluluk kararının keyfi olduğunu belirttiğini anımsatan Haq, Rusya'ya uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya'da Sverdlovsk Bölge Mahkemesi bugün, "casusluktan suçlu bulduğu" ABD vatandaşı Gerşkoviç'i 16 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan, bir arkadaşının düğün töreni için gittiği belirtilen ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52), Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.