BM Sözcü Yardımcısı: Gazeteciler Görevlerini Korku ve İntikam Olmayan Ortamda Yerine Getirebilmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Sözcü Yardımcısı: Gazeteciler Görevlerini Korku ve İntikam Olmayan Ortamda Yerine Getirebilmeli

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Rusya'da casusluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç'in durumuna ilişkin ifade özgürlüğüne gölge düştüğünü belirterek, gazetecilerin korku ve intikam olmayan bir ortamda görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini söyledi. Haq, Rusya'da sadece görevlerini yaptıkları için tutuklanan tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini de dile getirdi. Ayrıca, BM Çalışma Grubu'nun Gerşkoviç'in tutukluluğunun keyfi olduğunu belirttiğini ve Rusya'ya uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptığını hatırlattı.

19.07.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in Rusya'da "casusluk" suçlamasıyla 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili, "Gazeteciler korku ve intikam olmayan ortamda görevlerini yerine getirebilmeli." dedi.

Haq, konuya ilişkin günlük basın toplantısında konuştu.

Hapis cezası kararının ifade özgürlüğüne gölge düşürdüğüne işaret eden Haq, Rusya'da "sadece görevlerini yaptıkları için tutuklanan" tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Haq, "Gazeteciler korku ve intikam olmayan ortamda görevlerini yerine getirebilmeli." diye konuştu.

BM Çalışma Grubu'nun, Gerşkoviç'in tutukluluk kararının keyfi olduğunu belirttiğini anımsatan Haq, Rusya'ya uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptı.

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart 2023'te Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya'da Sverdlovsk Bölge Mahkemesi bugün, "casusluktan suçlu bulduğu" ABD vatandaşı Gerşkoviç'i 16 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan, bir arkadaşının düğün töreni için gittiği belirtilen ABD'li asker emeklisi Paul Whelan (52), Rusya'da 2018'den bu yana aynı gerekçeyle tutuklu bulunuyor.

Kaynak: AA

Rusya, Sözcü, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Sözcü Yardımcısı: Gazeteciler Görevlerini Korku ve İntikam Olmayan Ortamda Yerine Getirebilmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:58 Peş peşe tetiğe bastı Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı Peş peşe tetiğe bastı! Sokak köpeğinin saldırdığı vatandaşı polis memuru güçlükle kurtardı
19:07 THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi THY: Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderildi
17:25 Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft’un hisseleri düşüşe geçti Siber kaosun ardından CrowdStrike ve Microsoft'un hisseleri düşüşe geçti
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
14:07 MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok MASAK raporunda Dilan Polat detayı: Ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi yok
20:08 ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı ABD Başkanı Biden, resepsiyonda eşini karıştırdı
17:59 Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında karar çıktı, adliyede ortalık karıştı
17:55 Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı Sokak köpeği, kendisine mama veren küçük çocuğa saldırdı
17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 21:31:39. #1.13#
SON DAKİKA: BM Sözcü Yardımcısı: Gazeteciler Görevlerini Korku ve İntikam Olmayan Ortamda Yerine Getirebilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement