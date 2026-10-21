BM Sözcüsü, El Dibab\'daki İHA saldırısında sivillerin ölümüne sert tepki gösterdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 21 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Sudan genelinde sivillere ve kritik altyapıya yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını sert bir dille kınadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric salı günü yaptığı açıklamada, "Pazar günü Batı Kurdufan eyaletine bağlı El Dibab bölgesindeki bir çarşıya düzenlenen ve onlarca sivilin hayatını kaybetmesine yol açan İHA saldırısını sert bir dille kınıyoruz" dedi.

Dujarric, "Söz konusu saldırı, son derece endişe verici bir gelişmeyi temsil ediyor. Ülke genelinde sonu gelmeyen İHA saldırıları ve bunların kritik altyapıya verdiği zararlar bizler için derin bir endişe kaynağıdır. Bu saldırılar, üç yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın sonuçlarıyla mücadele eden topluluklar üzerinde yıkıcı bir etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Dujarric, pazartesi günü Hartum'da bulunan bir yerleşim yerine yönelik İHA saldırısında 2-6 yaşlarındaki üç çocuk ile babalarının hayatını kaybettiğini söyledi. Güney Darfur eyaletinin merkezi Nyala'da aynı gün bir eve düzenlenen İHA saldırısında sivillerin hayatını kaybettiğini ve çevredeki evlerin hasar gördüğünü kaydeden Dujarric, salı günü de Beyaz Nil eyaletinin Tendalti kasabasındaki ana elektrik santralinin İHA saldırısında hasar gördüğünü belirtti.

Sözcü, "Uluslararası insancıl hukukun öngördüğü üzere sivillerin ve sivil altyapının korunması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Tüm taraflar, askeri operasyonları sırasında sivilleri ve sivil yapıları korumak için sürekli olarak dikkat göstermelidir" dedi.