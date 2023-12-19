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BM, Sudan'daki çatışmalardan dolayı endişeli - Son Dakika
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BM, Sudan'daki çatışmalardan dolayı endişeli

BM, Sudan'ın Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni kentinde devam eden çatışmalardan dolayı endişeli olduğunu bildirdi. Çatışmaların ardından en az 250 bin kişi Cezira eyaletini terk etti. Yardım kuruluşları faaliyetlerini askıya alarak komşu ülkelere taşınmak zorunda kaldı. Çatışmalar devam ederse 2 milyon kişiye yardım dağıtımı tehlikeye girecek.

BM, Sudan\'daki çatışmalardan dolayı endişeli
19.12.2023 - 17:39,
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Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni kentinde 15 Aralık'ta başlayan ve artarak devam eden çatışmalardan dolayı endişeli olduğunu bildirdi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında iç savaşın yaşandığı Sudan'daki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Sudan'da, Cezira eyaletinin Vad Medeni kentinde 15 Aralık'ta başlayan ve dün geç saatlerde hava saldırıları ve silahlı saldırıların bildirilmesiyle devam eden çatışmalardan dolayı endişeliyiz." ifadesini kullanan Laerke, iç savaşın başlamasının 8 ay sonrasında yaşanan bu gelişmenin, 700 bin nüfuslu bu kentteki insani durumu ve bölgedeki insani müdahaleyi önemli derece etkilediğini kaydetti.

Laerke, BM Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) bölgedeki ekibinden alınan bilgiye göre, çatışmaların ardından en az 250 bin kişinin panik içerisinde Cezira eyaletini terk ettiğini söyledi.

Nisandan bu yana Vad Medeni kentinin önemli insani yardım merkezi olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatan Laerke, "Yardım kuruluşları çatışmalar nedeniyle faaliyetlerini geçici süreliğine askıya alarak komşu ülkelere taşınmak zorunda kaldı. Çatışmalar devam ederse 2 milyon kişiye yardım dağıtımı tehlikeye girecek." diye konuştu.

Laerke, Sudan'da yaklaşık 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtirken, BM ve ortaklarının bu yıl gıda, sağlık desteği, barınma malzemeleri ve koruma hizmetleri de dahil çeşitli yardımlarla 5 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Sudan'daki bazı eyaletlerde OHAL ilan edildi

Sudan'ın orta, güney, kuzey ve doğusundaki bazı eyaletler, HDK'nin yayılmasını engellemek amacıyla son birkaç günde olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL ilan edilenler arasında Cezira, Sinnar, Kuzey, Gadarif, Beyaz Nil, Nil Nehri ve Kızıldeniz eyaletleri bulunuyor.

HDK, 9. ayına giren iç savaşın başından bu yana ilk kez Sudan'ın tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkez kenti ve ülkenin dört bir tarafına erişim imkanı tanıyan stratejik konumdaki Vad Medeni'ye saldırmıştı.

Sudan'da taraflar, ülkenin orta kesimlerinde, batı ve güneybatıdaki eyaletlerde ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

BM'ye göre, çatışmalar sonucu 12 binden fazla kişinin öldüğü, 33 binden fazla kişinin yaralandığı Sudan'da, nüfusun yaklaşık yarısına denk gelen 25 milyon kişi, insani yardıma muhtaç hale geldi.

Sudan'da yaklaşık 7 milyon kişi, ülke içinde yerinden edildi veya komşu ülkelerde güvenlik arayışıyla evlerinden kaçtı.

Kaynak: AA
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