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BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Hatay'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
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BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Hatay'da çocuklarla buluştu

UNICEF destekli Hatay Harap Arası Konteyner Yerleşim Alanı'nı ziyaret eden BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. Bir çocuk, İngilizce 'Hoş geldin' diyerek Ahonsi ile tokalaştı.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Hatay\'da çocuklarla buluştu
26.01.2024 - 16:37,
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İNGİLİZCE 'HOŞ GELDİN' DİYEREK TOKALAŞTI

UNICEF destekli Hatay Harap Arası Konteyner Yerleşim Alanı'nı ziyaret eden BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan sonra konteynerde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Çeşitli oyunlarla akran zorbalığının anlatıldığı derse katılan Ahonsi, çocuklarla tek tek tanışıp sohbet etti. Bir çocuk, İngilizce 'Hoş geldin' diyerek Ahonsi ile tokalaştı. Ahonsi ve beraberindeki heyet daha sonra UNDP destekli Hatay Erişilebilir Toplum Merkezi'ne geçti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, Hatay'da çocuklarla buluştu - Son Dakika
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